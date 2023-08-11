Mantan Presiden BEM UI Manik Marganamahendra Ungkap Alasannya Terjun ke Dunia Politik Gabung Perindo

JAKARTA - Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) UI Manik Marganamahendra mengungkapkan alasannya terjun ke dunia politik dengan mendaftarkan diri menjadi bacaleg.

Manik Marganamahendra kini terdaftar Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 dari Partai Perindo. Menurutnya, perjuangan yang selama ini ia lakukan ketika menjadi mahasiswa merupakan perjuangan di luar sistem parlementer.

Untuk itu, ia menyatakan sudah saatnya untuk masuk ke dalam sistem agar menjadi jembatan bagi masyarakat.

"Menurut saya yang penting untuk ada adalah membuat jembatan antara kepentingan masyarakat dengan ruang politik yang ada," kata Manik dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Caleh Muda, Bisa Apa', Jumat (11/8/2023).

Lebih lanjut Manik menjelaskan, alasan ia bergabung dengan partai politik karena wadah tersebut sebagai alat yang sah menurut undang-undang untuk berkontestasi dalam gelaran Pemilu.

"Kalau seandainya saya mau menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat sipil yang some how bisa dipresentasikan dengan saya masuk ke meja-meja politik itu," ujar Manik lagi.

