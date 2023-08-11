Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mantan Presiden BEM UI Manik Marganamahendra Ungkap Alasannya Terjun ke Dunia Politik Gabung Perindo

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:33 WIB
Mantan Presiden BEM UI Manik Marganamahendra Ungkap Alasannya Terjun ke Dunia Politik Gabung Perindo
Mantan Presiden BEM UI bacaleg Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - Mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) UI Manik Marganamahendra mengungkapkan alasannya terjun ke dunia politik dengan mendaftarkan diri menjadi bacaleg.

Manik Marganamahendra kini terdaftar Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 dari Partai Perindo. Menurutnya, perjuangan yang selama ini ia lakukan ketika menjadi mahasiswa merupakan perjuangan di luar sistem parlementer.

Untuk itu, ia menyatakan sudah saatnya untuk masuk ke dalam sistem agar menjadi jembatan bagi masyarakat.

 BACA JUGA:

"Menurut saya yang penting untuk ada adalah membuat jembatan antara kepentingan masyarakat dengan ruang politik yang ada," kata Manik dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Caleh Muda, Bisa Apa', Jumat (11/8/2023).

Lebih lanjut Manik menjelaskan, alasan ia bergabung dengan partai politik karena wadah tersebut sebagai alat yang sah menurut undang-undang untuk berkontestasi dalam gelaran Pemilu.

"Kalau seandainya saya mau menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat sipil yang some how bisa dipresentasikan dengan saya masuk ke meja-meja politik itu," ujar Manik lagi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
