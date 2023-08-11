Tuding 3 Kawannya Cepu, Pria di Jakbar Tewas Dihajar

JAKARTA - Seorang pria berinisial ICS (23) ditemukan tewas di Jembatan Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat pada Rabu 9 Agustus 2023 lalu. Usut punya usut, ternyata pria tersebut dianiaya teman sejawatnya hingga tewas.

Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat Kompol Adhi Wananda mengatakan, kejadian tersebut bermula saat korban ICS serta pacarnya SR (23) dan dua laki-laki yang merupakan kawannya yakni H (28) dan FD (25) tengah berpesta sabu di kontrakan harian.

"Dari hasil interogasi kepada para pelaku tersebut, bahwa sebelumnya para tersangka ini bersama korban menginap di kosan harian di jalan Hayam Wuruk untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu," ujar Adhi di Polsek Metro Tamansari, Jumat (11/8/2023).

Namun, korban merasa paranoid dan menyangka pacar dan kawannya tersebut menjebak dirinya saat menggunakan sabu-sabu. Hingga, ia tiba-tiba mengunci kamar kontrakannya.

"Dari selesai menggunakan narkotika tersebut korban merasa paranoid dan menduga bahwa ia dijebak oleh ketiga rekan-rekannya. Sehingga kunci kamar kos tersebut disembunyikan di dalam celana korban," katanya.

"Mendengar korban teriak-teriak dan tidak mau serahkan kunci, para tersangka marah. Dan mulai melakukan penganiayaan secara bersama-sama," imbuhnya.