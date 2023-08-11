Gagal Menyalip, Pengendara Ojek Online Tewas Terlindas Truk di Bekasi

BEKASI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang tepatnya di depan PT. Delta Jakarta, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pengendara motor ojek online (ojol) tewas di tempat.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Iptu Carmin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (10/8/2023). Pengendara ojek online bernama WAP (29) saat itu tengah melintas dari arah timur menuju barat.

"Setiba di lokasi, ingin mendahului truk dari sebelah kanan kendaraan truk yang dikendarai RJ," kata Iptu Carmin dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

