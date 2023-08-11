Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Menyalip, Pengendara Ojek Online Tewas Terlindas Truk di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:48 WIB
Gagal Menyalip, Pengendara Ojek Online Tewas Terlindas Truk di Bekasi
Kecelakaan motor dengan Truk terjadi di Bekasi
A
A
A

 

BEKASI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang tepatnya di depan PT. Delta Jakarta, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pengendara motor ojek online (ojol) tewas di tempat.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Iptu Carmin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (10/8/2023). Pengendara ojek online bernama WAP (29) saat itu tengah melintas dari arah timur menuju barat.

"Setiba di lokasi, ingin mendahului truk dari sebelah kanan kendaraan truk yang dikendarai RJ," kata Iptu Carmin dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement