INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Setiap Bulan Ratusan Ribu Warga Jakarta Terkena ISPA

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:36 WIB
Ngeri! Setiap Bulan Ratusan Ribu Warga Jakarta Terkena ISPA
Ilustrasi warga memakai masker karena mencegah terkena penyakit (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama menyebut dari Januari-Mei setiap bulannya 100.000 warga Jakarta terjangkit Inpeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Data tersebut dari 11 juta penduduk DKI Jakarta.

"Hanya 0,9 persen warga DKI Jakarta terkena batuk, pilek, ISPA/pneumonia setiap bulannya rata-rata 100.000 kasus dari 11 juta penduduk," ucap Ngabila dalam keterangan, Jum'at (11/8/2023).

Lebih detail, Ngabila menjabarkan selama Januari terdapat 102.609 kasus, selanjutnya Februari 10.4638 kasus, Maret 119.734 kasus, di bulan April 109.705. Kasus itu sempat turun pada bulan Mei 99.130 dan kembali naik pada Juni 102.475 kasus.

"Kasus ISPA polanya akan sama dari tahun ke tahun, akan mulai meningkat pada September, lalu puncak di Oktober - November. Dan mulai kembali turun sesudah bulan Maret," katanya.

Terkait udara buruk yang saat ini tengah melanda Jakarta, Ngabila lebih mengkhawatirka penyakit lain yang justru lebih berbahaya. Sebab penyakit ISPA lebih disebabkan karena perubahan iklim.

"Dampak polusi udara biasanya lebih banyak ke penyakit kronis ataupun penyakit tidak menular seperti radang paru, PPOK, asma dan penyakit sirkulasi darah seperti hipertensi dan jantung," katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
