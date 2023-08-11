Tersangka Penganiayaan hingga Tewas di Jakbar Ternyata Residivis dan Pacar Korban

JAKARTA - Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Adhi Wananda mengungkapkan, dua dari tiga tersangka penganiayaan terhadap pria hingga tewas di Hayam Wuruk, ternyata residivis.

Tak hanya itu, Adhi mengatakan, pacar korban yakni RS juga ikut andil dalam penganiayaan.

"Tiga orang itu adalah H (28) laki-laki residivis perkara penjambretan. Selanjutnya FD laki-laki (25) residivis pencurian. SR wanita (23) pacar korban," ujar Adhi di Polsek Metro Tamansari, Jumat (11/8/2023).

Ia menambahkan, korban tewas usai diamuk teman dan pacarnya karena menuding ketiga orang tersebut akan menjebak dirinya saat pesta sabu.

"Tersangka H mengakui memukul korban di bagian kepala sebanyak tiga kali, menginjak kepala dan perut korban masing-masing sebanyak satu kali. Kemudian tersangka FD memukul bagian muka sebanyak tiga kali," tuturnya.

"Kemudian tersangka SR (pacar korban) memegang pundak dan pukul kepala korban sebanyak satu kali," ujarnya.

Adhi menambahkan, korban sempat berlari ke Jembatan Hayam Wuruk untuk menyelamatkan diri. Namun, usai ditemukan warga dan akan dibawa ke puskesmas pada pukul 07.00 WIB, korban dinyatakan tewas.

"Kalau berdasarkan dari keterangan autopsi, jadi ada resapan darah pada kulit bagian kepala bagian dalam, akibat kekerasan benda tumpul," tuturnya.