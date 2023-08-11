Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 11 Pelajar yang Hendak Tawuran di Bogor, Sajam yang Disita Mengerikan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:40 WIB
Sejumlah senjata tajam yang hendak dipakai pelajar untuk tawuran diamankan polisi (Foto: MPI)
BOGOR - Polisi menangkap 11 pelajar yang hendak melakukan aksi tawuran di wilayah Kota Bogor. Lima orang di antaranya diketahui masih di bawah umur dengan barang bukti berbagai jenis senjata tajam yang mengerikan.

Sajam yang diamankan itu diantaranya celurit hingga pedang berukuran sangat panjang.

"Pelakunya kita tangkap. Nah, ini kita berhasil mengamankan 5 tahanan ini kita proses kita tahan. Kemudian kita juga mengamankan 6 anak yang sedang dalam pemeriksaan," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Berbagai modus dilakukan oleh para pelajar tersebut. Ada yang menantang lewat media sosial, bahkan ada yang mencari lawannya secara random atau acak.

"Ada diawali dengan tantangan via Instagram, kemudian yang satu atau pihak lawan menantang janjian ketemuan kemudian tawuran. Kemudian yang dahului persiapan dengan alat-alat sajam ini, ada juga yang mencari sasaran dengan acak dengan berputar muter mendatangi yang lagi nongkrong di tempat ronda lagi main game, ini kita amankan," ungkapnya.

Adapun barang bukti senjata tajam yang turut disita oleh polisi dari tangan para pelaku. Mulai dari pedang, golok, cerulit, parang dan masih banyak lainnya.

"Ini kita jerat pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum dengan UU Darurat Nomor 12 tahun 51 dengan ancaman 10 tahun penjara. Khusus kepada anak kita juncto kan dengan UU sistem Peradilan Anak UU 11 tahun 2012," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
