Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bikin Sajam Buat Tawuran, 5 Pemuda di Jakarta Utara Ditangkap

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:52 WIB
Bikin Sajam Buat Tawuran, 5 Pemuda di Jakarta Utara Ditangkap
Polres Metro Jakarta Utara rilis penangkapan pemuda pembuat sajam. (MPI/Yohanes)
A
A
A

JAKARTA - Dalam setahun terakhir, tawuran antar kelompok di wilayah Jakarta Utara semakin mengkhawatirkan. Apalagi dalam tawuran itu, tak sedikit para pelaku saling menyerang menggunakan senjata tajam (sajam).

Melihat hal ini, jajaran Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan sekaligus mereduksi tindak pidana atau kriminalitas yang kerap terjadi dengan menelusuri pendistribusian sajam jenis celurit.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setiawan mengatakan, kepemilikan celurit spesifikasinya bukanlah untuk tawuran, melainkan untuk pekerjaan masyarakat seperti untuk bertani.

Gidion menjelaskan, dalam penelusuran yang dilakukan selama beberapa hari, pihaknya menemukan pendistribusian sajam melalui media sosial Facebook dan Instagram. Sajam itu dijual dengan cara cash on delivery (COD).

"Beberapa hari kita telusuri sampailah ke ujungnya (dipimpin) seorang anak yang berumur 17 tahun. Dia sudah melakukan pembuatan celurit selama 1 tahun lebih dan penjualannya satu minggu paling tidak dua dan dibuat sendiri di rumahnya menggunakan peralatan konvensional," kata Gidion saat konferensi pers, Jumat (11/8/2023).

Menurut Gidion, pihaknya menangkap 5 pelaku pembuat sajam. Berdasarkan pengakuan pelaku, celurit itu digunakan untuk tawuran. Bahkan untuk menarik minat pembeli, pelaku menawarkan harga murah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/340/3151136/senpi-k1Yp_large.jpg
Terlibat Sindikat Senpi Ilegal, Ketua Perbakin Purbalingga Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150131/temukan_senpi_saat_penggeledahan_kasus_asdp_kpk_koordinasi_dengan_polisi-hoCx_large.jpg
Temukan Senpi saat Penggeledahan Kasus ASDP, KPK Koordinasi dengan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135568/penampakan_senapan_angin_bentrokan_kemang-WyGq_large.jpg
Ngeri! Ini Penampakan 4 Senapan Angin yang Dipakai dalam Bentrokan Kemang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134367/pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_ditangkap-jzod_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Pengacara Bawa Senpi dan Narkoba, Berawal Kecelakaan hingga Cekcok dengan Sopir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/337/3134338/penampakan_pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_berbaju_tahanan-U6g9_large.jpg
Penampakan Pengacara Bawa Senpi-Narkoba Berbaju Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134179/pengacara-xEPw_large.jpg
Ini Tampang Pengacara yang Terciduk Bawa Senpi-Sabu saat Kecelakaan di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement