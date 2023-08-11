Kasus Body Checking Miss Universe Indonesia, Pihak Hotel Bakal Diperiksa

Polisi bakal memeriksa pihak hotel terkait kasus body checking Miss Universe Indonesia (Foto Ilustrasi : Freepik)

JAKARTA - Polisi terus mendalami kasus body checking pada finalis Miss Universe Indonesia 2023, dan bakal meminta keterangan dari pihak hotel yang menjadi lokasi terkait kasus dugaan pelecehan seksual.

Plh Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Yuliansyah mengatakan pihaknya bakal meminta keterangan dari pihak hotel di Jakarta Pusat yang diduga menjadi lokasi tempat dilakukannya body checking tersebut.

“Kita udah buat undangan pihak management hotel. Dalam waktu dekat akan hadir,” kata Yuliansyah kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Yuliansyah tidak menjelaskan kapan pastinya proses pemeriksaan akan dilakukan. Ia hanya menyebutkan pada pemeriksaan itu penyidik bakal menggali seluruh keterangan.

“Seluruhnya didalami, soal acara, pihak yang sewa hotel, penyelenggara,” jelasnya.

Untuk diketahui, Mellisa Anggraini, pelapor sekaligus kuasa hukum peserta Miss Universe 2023 korban dugaan pelecehan body checking, yang dilakukan Event Organizer (EO) menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya , Rabu 9 Agustus 2023.

Dalam pemeriksaan dia menyampaikan sejumlah bukti foto dan video.

"Saya mewakili para korban sudah diminta keterangan dalam BAP tadi yang lebih singkat," ungkap Mellisa pada wartawan.