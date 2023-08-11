Rumah Makan di Kawasan Gandaria City Kebakaran

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah makan di kawasan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (12/8/2023) malam ini.

Saat ini, petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan tengah melakukan pemadaman api di lokasi.

"Kebakarannya di rumah makan informasinya, saat ini sedang dilakukan pemadaman," ujar petugas Call Center Sudij Damkar Jaksel, Jumat (11/8/2023).

Menurutnya, kebakaran tersebut terjadi pada sekira pukul 18.15 WIB, yang mana menimpa sebuah rumah makan di kawasan Jaln KH Syafei Hazami, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Ada sekitar 22 unit dengan 90 personel dikerahkan ke lokasi," tuturnya.

Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut lantaran petugas tengah memadamkan api.

(Angkasa Yudhistira)