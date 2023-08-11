Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Makan di Kawasan Gandaria City Kebakaran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:37 WIB
Rumah Makan di Kawasan Gandaria City Kebakaran
Kemakaran melanda rumah makan di Gandaria City (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah makan di kawasan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (12/8/2023) malam ini.

Saat ini, petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan tengah melakukan pemadaman api di lokasi.

"Kebakarannya di rumah makan informasinya, saat ini sedang dilakukan pemadaman," ujar petugas Call Center Sudij Damkar Jaksel, Jumat (11/8/2023).

Menurutnya, kebakaran tersebut terjadi pada sekira pukul 18.15 WIB, yang mana menimpa sebuah rumah makan di kawasan Jaln KH Syafei Hazami, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Ada sekitar 22 unit dengan 90 personel dikerahkan ke lokasi," tuturnya.

Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut lantaran petugas tengah memadamkan api.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement