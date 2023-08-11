Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah Makan di Gandaria City, Ratusan Motor Diduga Turut Terbakar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:53 WIB
Kebakaran Rumah Makan di Gandaria City, Ratusan Motor Diduga Turut Terbakar
Kebakaran rumah makan di Gandaria City (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah makan soto kawasan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (12/8/2023). Selain rumah makan, ratusan motor diduga turut terbakar.

"Untuk jumlah motor secara pasti saya juga belum bisa berikan informasi. Hanya perkiraan saja itu sekitar 105 unit motor yang ada di dalam," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Suhudi di lokasi, Jumat (11/8/2023).

Menurutnya, selain rumah makan soto, dalam bangunan yang terbakar itu juga terdapat banyak motor yang terparkir di dalamnya. Alhasil, motor-motor yang ada di dalam itu turut ludes dilalap api yang jumlahnya diperkirakan mencapai seratus lebih.

"Terbakar hanya tempat makan, yaitu warung soto dan disitu terdapat unit motor yang parkir," katanya.

Dia menambahkan, perugas hingga saat ini masih mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Namun, ada informasi adanya penyalaan di belakamg warung tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
