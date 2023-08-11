Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Warung Makan di Gandaria City, Satu Orang Terluka Usai Terjatuh

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:01 WIB
Kebakaran Warung Makan di Gandaria City, Satu Orang Terluka Usai Terjatuh
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah warung makan soto di kawasan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (11/8/2023) petang tadi. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, hanya ada 1 orang mengalami luka ringan dan telah ditangani oleh tim medis.

"Korban jiwa tak ada, tapi ada korban luka ringan yang sudah ditangani oleh tim kesehatan," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Suhudi di lokasi, Jumat (11/8/2023).

Menurutnya, satu korban yang mengalami luka ringan itu bukan karena terkena api, tapi karena terjatuh, yang mana telah ditangani tim medis. Selain warung makan soto, terdapat pula sepeda motor yang ikut dilalap api lantaran tersebut menjadi tempat parkir pula.

Adapun tentang penyebab terjadinya kebakaran warung makan, tambah Suhudi, petugas masih belum bisa memastikannya. Meski ada informasi simpang siur kebakaran itu terjadi karena adanya yang membakar sampah, informasi itu masih belum dipastikan kebenarannya.

"Dugaan penyebab awal kita masih dalam proses penyelidikan karena kita belum bisa memastikan tuk penyebabnya, hanya saja informasi yang kami peroleh adalah tiba-tiba terjadi penyalaan di belakang warung soto," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement