Kebakaran Warung Makan di Gandaria City, Satu Orang Terluka Usai Terjatuh

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah warung makan soto di kawasan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (11/8/2023) petang tadi. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, hanya ada 1 orang mengalami luka ringan dan telah ditangani oleh tim medis.

"Korban jiwa tak ada, tapi ada korban luka ringan yang sudah ditangani oleh tim kesehatan," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Suhudi di lokasi, Jumat (11/8/2023).

Menurutnya, satu korban yang mengalami luka ringan itu bukan karena terkena api, tapi karena terjatuh, yang mana telah ditangani tim medis. Selain warung makan soto, terdapat pula sepeda motor yang ikut dilalap api lantaran tersebut menjadi tempat parkir pula.

Adapun tentang penyebab terjadinya kebakaran warung makan, tambah Suhudi, petugas masih belum bisa memastikannya. Meski ada informasi simpang siur kebakaran itu terjadi karena adanya yang membakar sampah, informasi itu masih belum dipastikan kebenarannya.

"Dugaan penyebab awal kita masih dalam proses penyelidikan karena kita belum bisa memastikan tuk penyebabnya, hanya saja informasi yang kami peroleh adalah tiba-tiba terjadi penyalaan di belakang warung soto," pungkasnya.

(Awaludin)