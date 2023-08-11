Terinspirasi Ganjar, Relawan Borong Dagangan UMKM Lalu Dibagikan ke Masyarakat

JAKARTA - Sukarelawan Gerakan Desa untuk (Gardu) Ganjar Daerah Tangerang Selatan membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam menjajakan produknya. Kali ini, cara yang dilakukan dengan menggelar Jumat Berkah.

Jumat Berkah digelar di Jalan Raya Puspitek RT10/03, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (11/8/23). Berbagai aneka jajanan gratis disajikan untuk masyarakat.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Pranowo Dorong Pemuda Sidoarjo Kembangkan UMKM

Setidaknya ada ratusan porsi makanan yang disediakan dari pelaku UMKM setempat. Mulai dari siomai, bakso dan lainnya. Kegiatan Jumat Berkah ini mendapat antusias dari masyarakat, terlihat dari mereka yang berbondong-bondong.

Menurut Ketua Gardu Ganjar, Ahmad Wahyudin Nasyar, kegiatan sosial ini merupakan bentuk perhatian kepada pelaku usaha maupun masyarakat setempat. Selain itu, menjadi ajang silaturahmi.

"Masyarakat antusiasmenya luar biasa dan merasa terbantu dengan kehadiran kami. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini ajang silaturahmi dapat terjalin antar-satu dengan yang lain," ujarnya.

Wahyu mengaku terinspirasi sosok Ganjar Pranowo dalam menggelar kegiatan sosial ini. Sebab, Ganjar merupakan sosok membumk yang peduli dan memberdayakan UMKM. Kepada para peserta, Gardu Ganjar juga memperkenalkan figur Ganjar Pranowo yang kini menjadi bakal calon presiden (bacapres).