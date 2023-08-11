Kebakaran di Gandaria City, Pemilik Motor Menangis Motornya Ludes Dilalap Api

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah warung makan soto di kawasan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (11/8/2023) petang tadi hingga mengharuskan seratus lebih motor. Pemilik motor yang baru tahu motornya ludes dilalap api pun menangis kebingungan.

Salah satu pemilik motor, Anton mengatakan, dia baru tahu jika motornya yang diparkirkan di penitipan motor di belakang warung makan soto itu ikut ludes di lalap api pasca pulang bekerja. Dia pun tak mengira bila motornya turut dilalap api.

"Motor di parkir di belakang, sudah pada hangus semua, banyak rangka motor yang saya tak tahu punya siapa-siapanya, tukang parkirnya juga tak tahu kemana," ujarnya sambil menangis di lokasi, Jumat (12/8/2023).

Tak hanya dialami Anton, sejumlah orang lainnya juga kebingungan mencari-cari sepeda motornya. Padahal, sebelumnya motor miliknya itu terparkir di belakang warung makan soto, tapi kini parkiran motor itu telah ludes di lalap api bersamaan warung makan soto.

"Tuk jumlah motor secara pasti saya juga belum bisa berikan informasi hanya perkiraan saja itu sekitar 105 unit motor yang ada di dalam," ujarnya.

Sementara itu, Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Suhudi mengatakan, selain rumah makan soto, dalam bangunan yang terbakar itu juga terdapat banyak motor yang terparkir di dalamnya. Alhasil, motor-motor yang ada di dalam itu turut ludes dilalap api yang jumlahnya diperkirakan mencapai seratus lebih.

(Awaludin)