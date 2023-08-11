Kasus Kebakaran di Gandaria City, Tukang Soto dan Parkir Diperiksa Polisi

JAKARTA - Polisi tengah mendalami penyebab kebakaran rumah makan soto di kawasan Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat (11/8/2023) petang tadi. Maka itu, polisi membawa tukang parkir dan tukang soto untuk diperiksa lebih lanjut.

"Seorang juru parkir dibawa ke polsek dan kami juga membawa seorang tukang soto. Kami membawa mereka untuk dimintai keterangannya," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, Iptu Iwan pada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Menurutnya, juru parkir itu dibawa polisi buntut banyaknya sepeda motor yang ikut terbakar dalam kebakaran rumah makan soto. Begitu juga dengan pegawai warung makan soto turut dibawa untuk mengetahui kronologis kebakaran tersebut secara pasti.

Adapun tentang penyebab terjadinya kebakaran itu, kata dia, polisi belum bisa memastikannya lantaran bakak mendalaminya dahulu.