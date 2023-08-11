Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo Apresiasi Aparat Tak Represif Hadapi Demo Buruh 10 Agustus

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |23:04 WIB
Perindo Apresiasi Aparat Tak Represif Hadapi Demo Buruh 10 Agustus
Ketua DPP Partai Perindo bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial, Yerry Tawalujan memberikan apresiasi pada pihak Polri yang tidak memakai pendekatan represif menghadapi demo buruh 10 Agustus 2023.

"Kami mengapresiasi cara pendekatan pihak Polri yang tidak bertindak represif saat menghadapi demo buruh yang diklaim terpanjang dan terbesar. Walaupun sekelompok massa buruh sudah sampai bakar kayu dan plastik di lokasi demo di Patung Kuda, pihak Polri tidak terpancing untuk bertindak keras. Sehingga demo tetap terkendali dan kondusif," ujar Yerry kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Massa buruh yang dikoordinasi oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan aksi demo dimulai dari depan gedung International Labour Organization (ILO), Jalan M.H Thamrin, dan beralih ke Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Massa pendemo yang mulai berkumpul sejak pukul 11.30 WIB dan bubar pada pukul 22.00 WIB. Massa menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Pada era reformasi sekarang negara menjamin kebebasan berpendapat, termasuk melakukan pengerahan massa untuk demo. Tetapi perlu diperjelas dulu apa yang diperjuangkan. Penolakan terhadap Omnibus Law itu bagian mananya yang ditolak dan kenapa harus ditolak," jelas Yerry.

Halaman:
1 2
      
