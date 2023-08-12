Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Ganjar Pranowo Sebut Perindo Partai yang Tepat untuk Perkuat Kolaborasi

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |00:03 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Sebut Perindo Partai yang Tepat untuk Perkuat Kolaborasi
Ketua Harian DPP Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi bersama relawan ganjar (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menilai bahwa kolaborasi dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) adalah hal yang tepat untuk memperkuatkan perjuangannya. Terutama dalam memperkuat gerakan mendukung Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami menyakini sekali bahwa kolaborasi sinergitas relawan Ganjar juga termasuk juga dalam perjuangan," ucap Ketua Umum Komando Ganjar, Arya Edi Kusuma dalam diskusi Relawan Ganjar Pranowo dengan TGB di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Jumat, (11/8/2023).

Diketahui, terdapat 50 kelompok relawan Ganjar Pranowo yang hadir dalam diskusi pembekalan dan deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo Penerus Joko Widodo oleh Forum Bhinneka Indonesia (Forbhin) di salah satu hotel di Jakarta Pusat.

"Jadi TGB yang wakili Perindo juga akan semakin memperkuat gerakan kita, akan semakin memperbesar peluang kita memang selama ini melihat bahwa semua kekuatan harus disatukan," jelasnya.

"Jadi jangan sporadis, karena arahan Ganjar bahwa kuta harus benar-benar solid dan baik sikapnya kepada kontestan yang lain," tambah Arya.

Sementara, TGB meminta kepada para relawan Ganjar Pranowo tidak menyebarkan ujaran kebencian.

"Karena itu sering disampaikan mas Ganjar bahwa kita gak boleh menyebarkan hatespeech. Bahkan ekstrimnya gantikan sama love speech, bahasa yang baik," ujarnya.

