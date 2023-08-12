Kala TGB Zainul Majdi Berikan Wejangan kepada Relawan Ganjar

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi memberikan wejangan kepada para relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan TGB Zainul Majdi saat diskusi dengan 50 kelompok relawan Ganjar Pranowo di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Jumat, (11/8/2023).

TGB pun berharap agar para relawan tersebut bisa menjaga persatuan.

"Tidak ada presidensi yang lebih berharga, tidak ada sesuatu, jangan kan presidensi yang 5 tahunan. Sesuatu yang sifatnya bahkan kekuasaan yang lebih dahsyat dari itu, itu tidak lebih berharga dari persatuan kita sebagai bangsa," ucapnya.