BMKG Paparkan Pengaruh Buruknya Kualitas Udara di Jakarta

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memaparkan adanya faktor lain yang mempengaruhi buruknya kualitas udara di Ibukota DKI Jakarta. BMKG menilai faktor iklim kemarau menyebabkan sirkulasi udara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan. Ardha mengatakan setiap musim kemarau, kualitas buruk pada udara cenderung mengalami kenaikan selayaknya tahun-tahun sebelumnya.

"Hal lainnya yang juga menarik dan perlu dicermati bahwa kondisi kualitas udara itu ada siklus hariannya, pada saat lepas malam hari hingga dini hari cenderung lebih tinggi dari pada pagi hingga sore karena ada siklus harian," kata Ardha, Jumat (11/8/2023).

Ardha mengungkapkan selain faktor iklim kemarau, kualitas udara buruk cenderung bertahan karena adanya lapisan inversi. Diketahui, lapisan inversi adalah lapisan atmosfer hangat yang berada di atas lapisan atmosfer yang dingin.

Sedangkan dalam kondisi normal, suhu atmosfer seharusnya turun bersama ketinggian, sehingga lapisan atmosfer yang dingin berada di atas lapisan atmosfer yang hangat.

"Fenoma lain yang juga menarik karena kita juga di wilayah urban. Saat musim kemarau itu ada yang namanya fenomena lapisan inversi," terang Ardha.