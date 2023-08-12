Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 12 Agustus: Satelit Komunikasi Pertama Diluncurkan hingga Ditemukannya Fosil Tyrannosaurus Rex

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |05:30 WIB
Peristiwa 12 Agustus: Satelit Komunikasi Pertama Diluncurkan hingga Ditemukannya Fosil Tyrannosaurus Rex
Planet Mars (foto: dok NASA)
SEJUMLAH peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 12 Agustus, baik di dalam maupun luar negeri. Okezone pun coba merangkum beberapa kejadian tersebut, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Sabtu (12/8/2023).

1877 – Penemuan Satelit Mars

 

Seorang ahli astronomi bernama Asaph Hall berhasil menemukan satelit di Planet Mars yang bernama Deimos dan Phobos. Selain itu, ia juga menemukan orbit satelit dari planet lain dan dari bintang ganda, rotasi Saturnus, serta massa Mars.

1960 – Satelit Komunikasi Pertama Diluncurkan

 

ECHO atau dikenal juga HIRO adalah satelit komunikasi pasif pertama milik Amerika Serikat. Terbuat dari balon metal, berdiameter 30 meter (HIRO 1) dan 42 meter (HIRO 2). Berturut-turut, kedua satelit itu diluncurkan pada 1960 dan 1964 oleh NASA.

