HOME NEWS NASIONAL

Kisah Soekarno-Hatta Pulang dari Dalat Vietnam Diangkut Pesawat Pengebom Kuno

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |06:05 WIB
Kisah Soekarno-Hatta Pulang dari Dalat Vietnam Diangkut Pesawat Pengebom Kuno
Soekarno, Hatta dan KRT Radjiman pulang dari Dalat dengan pesawat pembom kuno. (Foto: Ilustrasi/Dok IPPHOS)
SOEKARNO, Mohammad Hatta dan KRT Radjiman Wedyodiningrat bertemu dengan Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara Marsekal Hisaichi Terauchi di Dalat, Vietnam, pada 12 Agutus 1945.

Pertemuan itu dilakukan di tengah suasana tegang. Bagaimana tidak, dunia sedang syok oleh ledakan bom atom yang menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima yang membuat Jepang takluk pada sekutu.

Buku ‘Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’ tulisan Cindy Adams mengungkap bahwa pertemuan tersebut berlangsung alot. Terauchi kala itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Setelah mengetahui maksud Terauchi memanggil mereka ke Dalat, Vietnam, ketiga tokoh bangsa itu kembali ke Indonesia dengan situasi perjalanan yang cukup berisiko.

Pesawat yang membawa mereka berjenis pesawat pembom kuno berukuran kecil yang tidak memiliki tempat duduk di kabin pesawat.

