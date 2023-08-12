Kata-Kata Mutiara KH Maimun Zubair, Ulama Kharismatik yang Meninggal dan Dimakamkan di Makkah

JAKARTA- Beberapa kata-kata mutiara KH Maimun Zubair ulama kharismatik yang meninggal dan dimakamkan di Makkah menarik untuk diketahui. Pasalnya dia merupakan salah satu ulama kebanggaan Indonesia.

Mbah Moen dikenal sebagai pendiri sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Beliau diketahui wafat pada 2019 saat tengah melaksanakan ibadah haji. Semasa hidup, Mbah Moen kerap melontarkan kata-kata bijak yang patut diteladani oleh para santrinya dan juga masyarakat.

Berikut deretan kata-kata mutiara KH Maimun Zubair ulama kharismatik yang meninggak dan dimakamkan di Makkah:

1. Orang ketika keluar dari kandungan sang Ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang ini alamatnya orang akan senang.

2. Orang ketika salat malam mengajak-ajak berati itu menandakan tidak begitu ikhlas, karena waktu malam itu waktu istirahat, kalau mau salat memang dari keinginan diri sendiri.

3. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan, dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus, contoh kamu tau terang kalau sudah gelap, dan kamu tau Allah ketika kamu tau selain Allah.