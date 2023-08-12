Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

10 Racikan Umpan Ikan Nila Paling Jitu Sesuai Bau Kesukaannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |12:16 WIB
10 Racikan Umpan Ikan Nila Paling Jitu Sesuai Bau Kesukaannya
10 Racikan Umpan Ikan Nila (Foto: Kominfo)
A
A
A

JAKARTA- Beberapa racikan umpan ikan nila perlu kamu ketahui agar mudah memancingnya. Apalagi ikan nila memiliki nilai jual tinggi serta bisa dimakan saat Anda mendapatkannya.

Beriku 10 racikan umpan ikan nila paling yang paling jitu dilansir dari berbagai sumber

1. Campurkan Pelet dengan Air Panas

Umpan paten ikan nila bisa menggunakan pelet. Umumnya ikan nila yang hidup berasal diperairan sungai, danau dan kolam pemancingan akan sangat menyukai umpan satu ini. Untuk menggugah ikan untuk menyantapnya lebih rakus maka bisa dicampurkan dengan vanili dan air panas.

2. Cacing

Umpan paten ikan nilai paling jitu selanjutnya adalah cacing. Cara ini umumnya digunakan para pemancing sebagai alternatif jika kesulitan menemukan umpan lainnya. Sebab cara menemukan cacing sangatlah mudah yakni dengan mengeruk tanah yang lembab.

Halaman:
1 2 3
      
