HOME NEWS NASIONAL

Kisah Sedih Orang Utan Pony, Menjadi PSK Untuk Melayani Nafsu Manusia

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:20 WIB
Kisah Sedih Orang Utan Pony, Menjadi PSK Untuk Melayani Nafsu Manusia
Kisah Sedih Orang Utan Pony (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kisah sedih orang utan Pony menjadi viral pada media sosial. Hal itu dikarenakan hewan ini dijadikan pekerja seks komersial (PSK) oleh rumah bordil.

Saat berada di rumah bordia, dia bekerja sebagai memuaskan nafsu manusia yang bekerja di ladang sawit, tepatnya di rumah bordil di Kareng Pangi, Kalimantan Tengah.

-Berikut kisah sedih orang utan Pony:

Kisah itu bermula saat Pony diambil oleh manusia di hutan Kalimantan. Setelah ditangkap dia dijual dan ditempatkan pada rumah bordil.

Saat itulah pony dilatih paksa untuk bergaya layaknya seperti wanita jalang yang mampu merayu para pria. Tidak hanya itu saja, satwa liar ini juga mendapat perlakuan buruk berupa penggunaan kalung, cincin, bulu dipangkas habis hingga di beri parfum wangi untuk menggoda para pelanggan.

Lebih kejinya lagi, disetiap pekerjaannya sebagai PSK, Primata lucu ini diberi upah sebesar Rp 35-37 ribu/pelanggan. Mengetahui perlakuan biadab yang dilakukan sekumpulan germo dirumah bordil itu sontak membuat geram regu penyelamat dan juga pecinta satwa flora dan fauna.

Halaman:
1 2 3
      
