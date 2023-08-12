Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

4 Kriteria Calon Pemimpin Versi Jokowi, Ferry Kurnia: Ini Jelas Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |09:39 WIB
4 Kriteria Calon Pemimpin Versi Jokowi, Ferry Kurnia: Ini Jelas Ganjar Pranowo
Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan kriteria pemimpin Indonesia yang disebutkan Jokowi jelas mengarah ke Ganjar Pranowo (Foto : MPI)
JAKARTA - Waketum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah turut angkat bicara ihwal empat calon pemimpin yang haris dimiliki versi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, empat kriteria itu mencerminkan sosok Ganjar Pranowo.

"(Empat kriteria calon pemimpin versi Presiden Jokowi) Ini jelas (mencerminkan) Ganjar," kata Ferry saat dihubungi Sabtu (12/8/2023).

Presiden Jokowi memberikan empat syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin negara selanjutnya. Keempatnya, mempunyai nyali, berani, konsisten, dan bisa berlari.

Ferry menyatakan setuju dengan keempat kriteria pemimpin versi Jokowi itu. Pasalnya, Indonesia akan dihadapkan tantangan yang berat ke depan.

"Karena itu dibutuhkan pemimpin dengan 4 kriteria tadi. Jadi prinsipnya saya setuju yang disampaikan Pak Jokowi. Dengan kompleksitas masalah, tantangan global dan penguatan ekonomi dibutuhkan Capres yang punya nyali, berani, konsisten dan berlari menyamakan dengan negara-negara lain yanh sudah establish," ujarnya.

Sekedar informasi, Presiden Jokowi memberikan empat kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin negara selanjutnya.

