Satgas Polri Sudah Tangkap 899 Tersangka Kasus TPPO Selama 2 Bulan

Satgas TPPO telah menangkap 899 tersangka kasus perdagangan orang (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejauh ini telah menangkap 899 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang, selama dua bulan beroperasi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, jumlah itu berdasarkan analisa dan evaluasi periode 5 Juni hingga 10 Agustus 2023.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 899 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Sabtu (12/8/2023).

Jumlah laporan polisi yang masuk terkait perdagangan manusia sampai saat ini sebanyak 755 laporan.

Dari jumlah tersebut, Ramadhan menyebut bahwa, pihak Satgas TPPO telah menyelamatkan 2.422 orang dari kejahatan perdagangan orang.