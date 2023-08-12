Ganjar Temui Utusan Pemerintah Queensland, Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Renewable Energy

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertemu dengan Bendahara dan Menteri Perdagangan dan Investasi Queensland, Australia, Cameron Dick, di Puri Gedeh, Jumat (11/8/2023) malam.

Pertemuan itu untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland yang sudah terjalin kurang lebih 32 tahun. Di antaranya dalam bidang investasi dan energi terbarukan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kunjungan dari delegasi Queensland. Kita senang karena sudah puluhan tahun lebih kita bekerja sama dan hasilnya bagus," kata Ganjar usai pertemuan.

Ganjar menambahkan, potensi kerja sama yang akan ditingkatkan di masa depan antara lain terkait dengan energi terbarukan. Dalam pertemuan itu, Ganjar menyampaikan bahwa Australia merupakan tetangga dekat Indonesia.

Kedua negara ini harus dapat bekerja sama dalam berbagai bidang untuk menghadapi tantangan dunia yang berubah dengan cepat. Di antaranya masalah pangan, energi ramah lingkungan, dan perubahan iklim.

"Kita harus mencari jalan keluar untuk kebutuhan masyarakat. Energi dan pangan harus bisa dipenuhi. Kita harus menjalin kerja sama dalam kaitan dengan era ekonomi baru," ujar Ganjar saat berdialog dengan Cameron Dick.

Ganjar menambahkan, saat ini Indonesia mulai mengembangkan ekosistem untuk energi baru terbarukan. Ekosistem itu akan dimulai dari Jawa Tengah. Maka dari itu, kerja sama antara Indonesia dengan Australia sangat penting untuk menciptakan leader dalam industri baterai.

Sebab, Indonesia mempunyai nikel dan Australia mempunyai teknologi yang dapat dikembangkan bersama. Begitu juga dengan Waste to Energy (WTE) yang mulai dikembangkan di Jawa Tengah.

"Mudah-mudahan hubungan antara Queensland dengan Provinsi Jawa Tengah makin baik, hubungan Indonesia dengan Australia makin baik, karena Australia adalah tetangga penting buat Indonesia agar kerja sama bisa ditingkatkan," ujarnya.