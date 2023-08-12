Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Beberkan 4 Syarat Pemimpin Indonesia, TGB: Kita Perlu Nahkoda Andal

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:00 WIB
Jokowi Beberkan 4 Syarat Pemimpin Indonesia, TGB: Kita Perlu Nahkoda Andal
TGB Zainul Majdi mengatakan Indonesia butuh pemimpin yang handal
A
A
A

JAKARTA - Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan Indonesia perlu nakhoda yang handal untuk menuntaskan pembangunan yang dimulai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu TGB sampaikan merespons pernyataan Jokowi perihal empat kriteria pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.

Menurut TGB, Jokowi mampu menyediakan program pembangunan yang masif di seluruh penjuru negeri. Untuk itu, ia memiliki kriteria khusus terkait yang akan melanjutkan programnya tersebut.

