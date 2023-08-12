Jokowi Beberkan 4 Syarat Pemimpin Indonesia, TGB: Kita Perlu Nahkoda Andal

JAKARTA - Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan Indonesia perlu nakhoda yang handal untuk menuntaskan pembangunan yang dimulai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu TGB sampaikan merespons pernyataan Jokowi perihal empat kriteria pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.

Menurut TGB, Jokowi mampu menyediakan program pembangunan yang masif di seluruh penjuru negeri. Untuk itu, ia memiliki kriteria khusus terkait yang akan melanjutkan programnya tersebut.

