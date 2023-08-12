Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Lucu Jokowi, Ari Lasso dan Yuni Shara Salah Tap di Stasiun LRT

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:29 WIB
Momen Lucu Jokowi, Ari Lasso dan Yuni Shara Salah Tap di Stasiun LRT
Presiden Jokowi, Ari Lasso dan Yuni Shara salah tap di Stasiun LRT (Foto: Dok Kemenhub/Binti M)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah artis baru saja menjajal moda transportasi LRT (Light Rail transit) Jabodebek rute Stasiun Jati Mulya, Bekasi ke Dukuh Atas, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023.

Sejumlah artis yang menjajal LRT itu di antaranya Ari Lasso, Cak Lontong, Desta, Nirina Zubir, Yuni Shara, Prisia Nasution, Paula Verhoeven, Widi Mulia, Chelsea Islan, hingga Dokter Reisa Broto Asmoro. Bahkan, momen Jokowi bersama sejumlah artis menjajal LRT ini diposting di media sosial pribadi Jokowi.

Namun, ada momen lucu ketika Jokowi, yang diapit Ari Lasso, dan Yuni Shara salah tap saat akan keluar dari gerbang stasiun LRT. Terlihat, Ari Lasso yang berada di kanan Jokowi menempelkan kartu di gerbang LRT, demikian juga Yuni Shara yang berada di kiri Jokowi.

Jokowi justru salah masuk gerbang yang seharusnya dilewati Ari Lasso, begitupun dengan Yuni Shara malah memasuki gerbang milik Jokowi.

Alhasil, Ari Lasso seolah menempelkan kartu untuk Jokowi. Lalu, Jokowi menempelkan kartu untuk jalur masuk Yuni Shara. Kejadian itu, membuat Ari Lasso terlihat sempat kebingungan tidak bisa masuk ke stasiun LRT.

1 2
      
