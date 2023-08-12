Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Meriahkan HUT Ke-78 RI, 10 Pesawat F-16 Iswahjudi Tiba di Halim Perdanakusuma

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |16:29 WIB
Meriahkan HUT Ke-78 RI, 10 Pesawat F-16 Iswahjudi Tiba di Halim Perdanakusuma
Pesawat F-16 tiba Halim Perdanakusuma (Foto: Ryan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 10 pesawat tempur jenis F-16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 3 dan Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi Madiun mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. 10 pesawat itu tiba pada Jumat 11 Agustus 2023 kemarin.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama R. Agung Sasongkojati mengatakan, kedatangan elang-elang besi kebanggaan bangsa Indonesia di Ibu Kota Negara, dalam rangka memeriahkan HUT Ke-78 Republik Indonesia yang akan dipusatkan di Istana Negara.

“Kedatangan sepuluh F-16 terbagi dalam tiga flight yakni Garuda flight, Eagle flight dan Dragon flight,” kata Agung dalam keterangan resminya, Sabtu (12/8/2023).

Agung menuturkan untuk Garuda flight terdiri dari dua pesawat yang diawaki oleh Danskadron Udara 3 Letkol Pnb Pandu "Hornet" Eka Prayoga dan Danskadron Udara 14 Mayor Pnb Anwar "Weasel" Sovie.

Sebelum mendarat di Lanud Halim, _Garuda flight_ melaksanakan cek route yang akan dilintasi saat flypast nantinya. Kemudian untuk Dragon flight, terdiri dari empat pesawat dari Skadron Udara 3. Sedangkan Eagle flight terdiri dari empat pesawat dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, Madiun.

“Saat demo udara nantinya, flight burung-burung besi F-16 TNI AU yang semua sudah diupgrade dengan sistem avionik dan senjata udara modern ini akan melaksanakan flypast dan terbang formasi di atas Istana Negara,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement