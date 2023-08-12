Meriahkan HUT Ke-78 RI, 10 Pesawat F-16 Iswahjudi Tiba di Halim Perdanakusuma

JAKARTA - Sebanyak 10 pesawat tempur jenis F-16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 3 dan Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi Madiun mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. 10 pesawat itu tiba pada Jumat 11 Agustus 2023 kemarin.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama R. Agung Sasongkojati mengatakan, kedatangan elang-elang besi kebanggaan bangsa Indonesia di Ibu Kota Negara, dalam rangka memeriahkan HUT Ke-78 Republik Indonesia yang akan dipusatkan di Istana Negara.

“Kedatangan sepuluh F-16 terbagi dalam tiga flight yakni Garuda flight, Eagle flight dan Dragon flight,” kata Agung dalam keterangan resminya, Sabtu (12/8/2023).

Agung menuturkan untuk Garuda flight terdiri dari dua pesawat yang diawaki oleh Danskadron Udara 3 Letkol Pnb Pandu "Hornet" Eka Prayoga dan Danskadron Udara 14 Mayor Pnb Anwar "Weasel" Sovie.

Sebelum mendarat di Lanud Halim, _Garuda flight_ melaksanakan cek route yang akan dilintasi saat flypast nantinya. Kemudian untuk Dragon flight, terdiri dari empat pesawat dari Skadron Udara 3. Sedangkan Eagle flight terdiri dari empat pesawat dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, Madiun.

“Saat demo udara nantinya, flight burung-burung besi F-16 TNI AU yang semua sudah diupgrade dengan sistem avionik dan senjata udara modern ini akan melaksanakan flypast dan terbang formasi di atas Istana Negara,” ujarnya.