Jangan Lupa Saksikan Okezone Updates Hari Ini

OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini berisi tentang warga Desa Arisan Buntal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang heboh dengan penemuan harta karun, berupa emas batangan bergambar Presiden Soekarno.

Tidak hanya emas batangan, warga juga menemukan mahkota dan perhiasan, seperti kalung, gelang, guci teko, hingga lempengan emas. Penemuan harta karun ini membuat sejumlah warga beramai-ramai mendatangi lokasi penemuan untuk ikut berburu emas.

Selain berita penemuan hartu karun juga ada informasi menarik tentang Gokart kreasi anak bangsa. Di UI Motorsport, para mahasiswa kreatif itu sukses melakukan inovasi di bidang manufaktur. Meskipun masih di tingkat mahasiswa, UI Motorsport mampu mengepakkan sayap ke ajang balapan nasional hingga regional.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mereka mampu menelurkan tiga gokart. Namun karena pandemi Covid-19, kini hanya dua gokart yang tersisa. Meski buatan dalam negeri, kualitas gokart buatan UI Motorsport mampu bersaing dengan produk buatan luar negeri.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Arief Setyadi )