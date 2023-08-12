Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelaparan Papua Tengah, Menko PMK: Sudah Tahu Rakyatnya Lapar, Pejabatnya Minta Tidak Diumumkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |16:37 WIB
Kelaparan Papua Tengah, Menko PMK: Sudah Tahu Rakyatnya Lapar, Pejabatnya Minta Tidak Diumumkan
Menko PMK Muhadjir Effendy geram ada pejabat yang menutupi kasus kelaparan di Papua Tengah (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy geram ada pejabat yang ingin menutupi bencana kelaparan di tiga distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri, Papua Tengah.

Diketahui, sebanyak 8 ribu orang terdampak bencana kelaparan di Papua Tengah. Bahkan, sebanyak 6 orang meninggal dunia akibat bencana kelaparan disana, satu di antaranya merupakan balita.

“Kelaparan, sudah tahu rakyatnya lapar, pejabatnya masih minta supaya tidak diumumkan supaya jangan lapar. Itu (penyebabnya) hanya diare, ya diare karena lapar,” ungkap Muhadjir saat Rakernas Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial PP Muhammadiyah, dikutip Sabtu (12/8/2023).

Pada kesempatan itu, Muhadjir mengatakan bahwa memang tidak ada visum dokter yang menyatakan bahwa kematian karena kelaparan, yang ada karena diare. Namun, penyebab diare itu karena masyarakat terpaksa mengkonsumsi umbi-umbian busuk penuh bakteri.

“Sampai kita bingung bagaimana ini menjelaskan itu. Ya memang kalau visum dokter, nggak ada kan visum dokter mati karena lapar, ya nggak ada. Ya memang diare, ya diarenya itu karena makan umbi-umbian yang sudah busuk, penuh bakteri mematikan ya meninggal lah dia,” katanya.

Muhadjir mengungkapkan krisis pangan itu lah yang menjadi penyebab masyarakat kelaparan sehingga terpaksa mengkonsumsi umbi-umbian busuk. Diketahui, cuaca ekstrem membuat kekeringan melanda Papua Tengah.

“Lha, kenapa kok makan-makan umbi-umbian sudah busuk? Ya karena gak ada yang tidak busuk. Kalau ada yang tidak busuk makan yang busuk ya pasti aneh itu. Kok gitu dibilang krisis pangan, kelaparan nggak boleh,” kata Muhadjir.

Halaman:
1 2
      
