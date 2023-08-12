Bawa Isu Perempuan dan Pemuda, Komitmen Ketua DPR Disambut Baik Delegasi AIPA

JAKARTA - Komitmen Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44, Puan Maharani dalam isu pemberdayaan perempuan dan kalangan muda banjir pujian dari delegasi yang hadir dalam sidang parlemen se-Asia Tenggara itu.

Puan disebut sebagai sosok pemimpin yang kharismatik dan berdedikasi dalam mendukung peran perempuan dan anak muda.

"Saya merasa pernyataan Ibu Puan dalam setiap sambutannya cukup menguatkan, bagaimana beliau sangat mendukung perempuan di ASEAN. Kami sebagai peserta sidang sangat senang mendengar pernyataannya, baik saat sambutan ataupun di sidang," kata Anggota Parlemen Filipina, Maria Rachel Arenas, di sela-sela Sidang Umum AIPA ke-44 dikutip pada Sabtu (12/8/2023).

Sidang Umum AIPA Ke-44 merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA pada 2023, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Event parlemen se-Asia Tenggara itu digelar di Jakarta 5-11 Agustus 2023 dengan diikuti oleh sekitar 600 orang yang terdiri dari Delegasi Anggota AIPA, parlemen negara observer (pengamat), dan perwakilan organisasi internasional yang menjadi tamu undangan.

Arenas pun mengapresiasi DPR RI sebagai tuan rumah AIPA Ke-44. Menurutnya, penyelenggaraan Sidang Umum AIPA tahun ini menghadirkan decak kagum dari para delegasi dan berharap agar tuan rumah selanjutnya bisa mengikuti jejak Indonesia menghadirkan Sidang Umum AIPA yang meriah.

"Acara ini sangat terorganisir, kami seluruh delegasi sangat bahagia dan pernyataan Ibu Puan dalam acara makan malam sangat membantu kami agar menikmati acara hingga bernyanyi dan menari bersama. Saya menikmati secara keseluruhan, sangat berhasil," ungkap Ketua Komite Urusan Luar Negeri Majelis Parlemen Filipina itu.

Hal senada juga disampaikan anggota parlemen dari Filipina yang menghadiri rapat Komite Perempuan AIPA atau Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA).

"Kami sangat senang melihat perempuan-perempuan memegang kekuasaan seperti Ibu Puan Maharani, dan hal itu yang selama ini kami perjuangkan. Indonesia memberi contoh yang sangat baik dalam hal kepemimpinan perempuan," ujarnya.

Pujian untuk Puan pun datang dari Anggota Parlemen Thailand, Akara Tongjaisod. Ia mengaku kagum atas kepemimpinan Puan sebagai pimpinan Sidang Umum AIPA kea44, terutama atas komitmen mantan Menko PMK itu untuk pemberdayaan terhadap anak muda.

“Beliau sangat kharismatik dan dalam meeting bersama young Parliament, beliau sangat mendukung pemuda untuk lebih kuat dalam berpolitik," ujar Akara.