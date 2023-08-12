Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buronan Kasus e-KTP Paulus Tannos Punya 2 Kewarganegaraan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:05 WIB
Buronan Kasus e-KTP Paulus Tannos Punya 2 Kewarganegaraan
Paulus Tannos punya dua warga kenegaraan (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Asep Guntur Rahayu menyatakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos memiliki dua kewarganegaraan.

Terkait hal itu itu, KPK mengaku kesulitan menangkap tersangka yang sudah berstatus buron tersebut.

Dalam upaya pencariannya, Asep mengaku pernah menemukan yang bersangkutan di salah satu negara tetangga.

"Saya sudah datang ke sana dengan tim dan dengan tim dari Div Hubinter. Sudah ketemu orangnya, tapi ketika mau ditangkap tidak bisa," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK yang dikutip Sabtu (12/8/2023).

"Kenapa? Karena namanya lain, paspornya juga bukan paspor Indonesia, dia menggunakan paspor dari salah satu negara di Afrika," sambungnya.

Asep melanjutkan, dalam aksi tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Namun, penangkapan urung dilakukan lantaran perbedaan dokumentasi pribadi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Buronan KPK Paulus Tannos KPK
