HOME NEWS NASIONAL

4 Alasan Kenapa Zebra Tidak Bisa Dipelihara

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:54 WIB
4 Alasan Kenapa Zebra Tidak Bisa Dipelihara
Alasan Kenapa Zebra Tidak Bisa Dipelihara (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ada alasan kenapa Zebra tidak bisa dipelihara oleh manusia. Adapun zebra merupakan keluarga Equidae atau tergolong hewan susah dijinakkan.

Beberapa orang zaman dahulu telah berupaya sedemikian rupa untuk memelihara zebra menjadi hewan tunggangan namun kian gagal begitu saja.

Berikut 4alasan kenapa Zebra tidak bisa dipelihara dilansir dari berbagai sumber:

1. Zebra Agresif

Perilaku zebra sangat agresif dikarenakan tinggal di kawasan penuh predator seperti singa, macan maupun cheetah. Dengan demikian, seleksi alam menempa zebra menjadi hewan yang sangat aktif serta siap melompat pada tanda bahaya sekecil apa pun. Zebra sangat agresif dan akan sangat menolak untuk ditangkap.

Halaman:
1 2
      
