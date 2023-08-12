Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Maksud Jokowi soal Sosok yang Mampu Lari Maraton Adalah Ganjar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:43 WIB
Maksud Jokowi soal Sosok yang Mampu Lari Maraton Adalah Ganjar
Ganjar dinilai sebagai sosok yang memenuhi kriteria pemimpin Indonesia versi Jokowi (Foto : MPI)
JAKARTA - Salah satu kriteria pemimpin Indonesia yang disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah mampu lari kencang dan lari marathon. Soal sosok yang mampu memnuhi kriteria itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, dia adalah Ganjar Pranowo.

Diketahui, Jokowi mengungkapkan empat kriteria calon pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan, pada pertemuan bersama para pimpinan redaksi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 10 Agustus 2023. Empat kriteria itu yakni bernyali, berani, konsisten, dan mampu berlari maraton.

"Ya saya kira dari empat kriteria yang disampaikan oleh Jokowi mungkin calon-calon lain itu ada Anies misalnya ataupun Prabowo Subianto termasuk Ganjar adalah sosok yang saya kira punya konsistensi dan keberanian gitu ya," jelas Adi ketika dihubungi wartawan, Sabtu (12/8/2023).

Namun, ungkapan terkait 'lari maraton' tersebut diduga kuat sebagai sinyal dukungan Joko Widodo untuk Ganjar Pranowo.

Adi menjelaskan bila soal 'berlari', Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merupakan figur yang sat-set dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini terbukti dari kepemimpinan Ganjar selama memimpin dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Ketika bicara tentang bahwa pemimpin itu adalah mereka yang mampu berlari kencang seakan-akan itu mengarah kepada Ganjar Pranowo karena selama ini capres yang terindentifikasi memiliki hobi dan kegemaran berlari, belanja masalah-masalah rakyat secara langsung hanyalah Ganjar Pranowo," tuturnya.

