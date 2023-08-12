Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,2 Guncang Tojo Una-Una Sulteng

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:39 WIB
Gempa M5,2 Guncang Tojo Una-Una Sulteng
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Tojo Una-Una, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (12/8/2023) sekira pukul 20.20 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.62 Lintang Selatan - 121.18 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.2, 12-Aug-2023 20:20:16WIB, Lok:0.62LS, 121.18BT (66 km BaratLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Gempa dirasakan (MMI) III-IV Ampana, III Poso. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Gempa Tojo Una-Una BMKG gempa
