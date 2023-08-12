Duh! Mahfud MD Dapat Info Ada Alquran Salah Cetak Surat Al-Kahfi

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi adanya kesalahan cetak Surat Al-Kahfi dalam Alquran.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam cuitannya pada akun X (sebutan akun Twitter saat ini) resminya @mohmahfudmd sebagaimana dilansir, Sabtu (12/8/2023).

"Ini ada ini info al-Qur'an salah cetak huruf pd Surat Al Kahfi ayat 8. Seharusnya huruf 'ain (lajaa'iluuna) tercetak furuf ha' (lajaahiluuna)," tulis Mahfud di X.

Menurut Mahfud, pihak terkait harus segera melakukan pengecekan terkait dengan kemunculan informasi tersebut. Apabila memang adanya, Mahfud meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menarik cetakan Alquran tersebut.

"Harap dicek. Jika benar maka Kemenag perlu menariknya dari peredaran karena penerbitannya ditash-hih oleh Kemenag," tutup Mahfud.

(Arief Setyadi )