Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duh! Mahfud MD Dapat Info Ada Alquran Salah Cetak Surat Al-Kahfi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:47 WIB
Duh! Mahfud MD Dapat Info Ada Alquran Salah Cetak Surat Al-Kahfi
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi adanya kesalahan cetak Surat Al-Kahfi dalam Alquran.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam cuitannya pada akun X (sebutan akun Twitter saat ini) resminya @mohmahfudmd sebagaimana dilansir, Sabtu (12/8/2023).

"Ini ada ini info al-Qur'an salah cetak huruf pd Surat Al Kahfi ayat 8. Seharusnya huruf 'ain (lajaa'iluuna) tercetak furuf ha' (lajaahiluuna)," tulis Mahfud di X.

Menurut Mahfud, pihak terkait harus segera melakukan pengecekan terkait dengan kemunculan informasi tersebut. Apabila memang adanya, Mahfud meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menarik cetakan Alquran tersebut.

"Harap dicek. Jika benar maka Kemenag perlu menariknya dari peredaran karena penerbitannya ditash-hih oleh Kemenag," tutup Mahfud.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/337/3122805/alquran-HDXd_large.jpg
Serentak di 30 Provinsi, 365 Kaligrafer Bakal Tulis Mushaf Nusantara pada 19 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/340/2999259/masyaallah-al-qur-an-tak-hangus-terbakar-saat-kebakaran-rumah-di-koltim-WA2QzUQNw4.jpg
Masyaallah Al-Qur'an Tak Hangus Terbakar saat Kebakaran Rumah di Koltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/337/2787321/bersama-icmi-yayasan-muslim-sinarmas-wakaf-2-000-mushaf-alquran-mtC7k4NPt8.jpg
Bersama ICMI, Yayasan Muslim Sinarmas Wakaf 2.000 Mushaf Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/25/337/1801735/alhamdulillah-kemenag-cetak-120-ribu-mushaf-alquran-standar-indonesia-AtA8tQv46w.jpg
Alhamdulillah.. Kemenag Cetak 120 Ribu Mushaf Alquran Standar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/12/03/337/1260260/kementerian-agama-luncurkan-alquran-terjemah-bahasa-dayak-4UUF7BQqOi.jpg
Kementerian Agama Luncurkan Alquran Terjemah Bahasa Dayak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/16/519/1166457/terjemahan-alquran-berbahasa-madura-capai-11-juz-AndXyKyvG8.jpg
Terjemahan Alquran Berbahasa Madura Capai 11 Juz
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement