INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pengaduan Online Direspons Cepat, Propam Polri Diganjar Penghargaan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |21:05 WIB
Pengaduan <i>Online</i> Direspons Cepat, Propam Polri Diganjar Penghargaan
Layanan pengaduan online Propam Polri mendapat apresiasi dari Lemkapi. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memberikan apresiasi dan penghargaan Presisi Award kepada Divisi Propam Polri karena inovasi aplikasi WhatsApp (WA) Yanduan Propam Presisi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, menilai aplikasi online yang diluncurkan oleh Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono sejak lima bulan lalu sangat membantu masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan masukan kepada Polri. Menurut Edi, selama dua bulan terakhir melakukan pengamatan dan menguji langsung layanan aplikasi tersebut.

"Kami menguji langsung layanan Yanduan dan terbukti cepat direspons. Kami melihat layanan aplikasi online ini menjadi solusi sebagai layanan alternatif masyarakat kepada Polri," kata Edi Hasibuan dalam keterangannya, Sabtu (12/8/2023).

Mantan Komisioner Kompolnas ini menyebut, aplikasi WA Yanduan Propam Presisi Polri kini menjadi unggulan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Faktanya lanjut Edi, kehadiran aplikasi daring ini banyak dimanfaatkan masyarakat.

"Berdasarkan pengamatan pihaknya selama ini, setiap hari ada saja pengaduan yang disampaikan masyarakat soal layanan Mabes Polri lewat WA Yanduan Propam Presisi Presisi," ujarnya.

"Hasil penelitian menyebutkan, layanan WA Yanduan Propam Presisi Polri cukup berpengaruh atau sekitar 25 persen menyumbang trust terhadap Polri," tambahnya.

Menurut Edi dengan adanya aplikasi pengaduan tersebut, konsekuensi yang didapat adalah banyaknya aduan dan masukan dari masyarakat. Dirinya berpesan agar setiap aduan yang masuk agar cepat direspons.

"Masyarakat akhirnya bisa merasakan layanan online ini berfungsi dengan baik," tandasnya.

Sementara Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono menuturkan WA Yanduan Propam Presisi Polri diharapkan dapat menciptakan interaksi langsung dengan pelapor. Selain itu juga menghilangkan sumbatan komunikasi antara masyarakat yang mengadu dengan anggota (Polri).

Mantan Wakabareskrim ini juga menjelaskan dirinya juga mendapatkan masukan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari hasil Litbang Kompas terkait kinerja Propam Polri.

