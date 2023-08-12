Gempa M3,2 Guncang Sukabumi

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu (12/8/2023) sekira pukul 21.38 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.44 Lintang Selatan - 106.54 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 12-Aug-2023 21:38:23WIB, Lok:7.44LS, 106.54BT (50 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:45 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)