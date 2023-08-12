Cara Polwan Wujudkan Sinergitas di Peringatan Hari Jadi ke-75

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Polisi Wanita (Polwan) diselenggarakan kegiatan olahraga bersama di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu (12/8/2023).

Dalam acara ini turut hadir Ibu Esthi Bhakti Warapsari, Juliati Sigit Prabowo dan Ibu Raksa Tri Anggana Tantri, Vero Yudo Margono.

Ketua Panitia Hari Jadi ke-75 Polwan RI Kombes Kus Sri Wahyuni mengatakan, olahraga bersama yang dilakukan merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-75 Polwan RI tahun 2023, yang mengambil tema 'Polri Presisi Untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju'.

"Di samping itu, kegiatan olahraga bersama ini sebagai wujud nyata kolaborasi dan sinergitas antara Polwan RI, Ibu Bhayangkari dan ibu-ibu perwakilan wanita TNI, serta stakeholders terkait dalam bingkai kebersamaan dan sportivitas yang membahagiakan," katanya.