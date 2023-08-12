Berikut Lokasi SIM Keliling Hari Ini, Buka hingga Pukul 12.00 WIB

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Sabtu (12/8/2023).

SIM keliling dibuka untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di DKI Jakarta.

Melansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 12.00 WIB. Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jaktim : Mall Grand Cakung.

Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata.

Jakut : LTC Glodok.

Jakbar : Mall Citraland.

Jakpus : Kantor Pos Lapangan Banteng.