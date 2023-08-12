Udara Jakarta Terburuk di Dunia, BMKG Ungkap 3 Faktor Penyebabnya

Polusi udara di Jakarta nomor satu terburuk di dunia (Foto : Antara)

JAKARTA - DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia menurut Air Quality Index (AQI) per Sabtu 12 Agustus 2023. Setelah Jakarta, Johannesburg Afrika Selatan menduduki nomor dua dan Dubai Uni Emirat Arab ketiga udara paling buruk.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengungkapkan ada tiga faktor penyebab udara buruk di Jakarta. Pertama yakni musim kemarau yang menyebabkan kualitas udara cenderung naik saat ini.

BACA JUGA: Penjelasan KLHK Terkait Kualitas Udara Jakarta Alami Peningkatan Emiten Polusi

“Bahwa kecenderungannya pada musim kemarau kualitas udara cenderung naik dan seperti yang kita alami sekarang. Jadi faktor yang juga mempengaruhi kondisi sekarang dan juga sebenarnya sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/8/2023).

Selain itu, Ardhasena mengatakan bahwa kualitas udara memiliki siklus harian.

“Hal lainnya yang juga menarik dan perlu dicermati bahwa kondisi kualitas udara itu ada siklus hariannya, pada saat lepas malam hari hingga dini hari cenderung lebih tinggi dari pada pagi hingga sore karena ada siklus harian,” ujarnya.

Ardhasena juga mengungkapkan faktor kedua yakni tidak dipungkiri bahwa wilayah urban yang tersemat di Jakarta juga mendukung peningkatan kualitas udara buruk di Jakarta. “Fenoma lain yang juga menarik dan juga kita di wilayah urban,” ujarnya.

Ketiga, kata Ardhasena, yaitu adanya fenomena lapisan inversi. Fenomena ini membawa kelembapan udara relatif yang tinggi sehingga dapat menyebabkan munculnya lapisan inversi yang dekat dengan permukaan.