Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 8 Remaja Hendak Tawuran di Jakpus, Celurit Diamankan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:57 WIB
Polisi Tangkap 8 Remaja Hendak Tawuran di Jakpus, Celurit Diamankan
Tawuran di Jakpus (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Tim Presisi Polres Metro Jakarta Pusat menangkap delapan remaja hendak menggelar tawuran di kawasan Menteng dan Senen, Jakarta Pusat. Polisi turut mengamankan senjata tajam sebagai barang bukti alat yang diduga digunakan untuk tawuran.

Informasi itu dibagikan oleh akun resmi @perintispresisi_jakpus. Terlihat polisi melakukan patroli di waktu tengah malam hingga subuh di wilayah Jakarta Pusat.

Penangkapan pertama dilakukan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut sebanyak lima pemuda terlihat terjaring.

“Tim berhasil mengamankan lima orang remaja beserta empat senjata tajam jenis celurit dan corbek, hanpdhone dan kendaraan roda dua,” tulis unggahan keterangan postingan, Sabtu (12/8/2023).

Patroli kemudian dilanjutkan hingga akhirnya polisi mendapati tiga pemuda lain di wilayah Senen. Ketiga pemuda ini juga kedapatan membawa sajam.

“Tim Patroli Perintis mencegah dan mengamankan tiga remaja yang hendak melakukan tawuran di wilayah Senen pada 12 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB,” ungkap keterangan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement