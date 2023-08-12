Polisi Tangkap 8 Remaja Hendak Tawuran di Jakpus, Celurit Diamankan

JAKARTA - Tim Presisi Polres Metro Jakarta Pusat menangkap delapan remaja hendak menggelar tawuran di kawasan Menteng dan Senen, Jakarta Pusat. Polisi turut mengamankan senjata tajam sebagai barang bukti alat yang diduga digunakan untuk tawuran.

Informasi itu dibagikan oleh akun resmi @perintispresisi_jakpus. Terlihat polisi melakukan patroli di waktu tengah malam hingga subuh di wilayah Jakarta Pusat.

Penangkapan pertama dilakukan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut sebanyak lima pemuda terlihat terjaring.

“Tim berhasil mengamankan lima orang remaja beserta empat senjata tajam jenis celurit dan corbek, hanpdhone dan kendaraan roda dua,” tulis unggahan keterangan postingan, Sabtu (12/8/2023).

Patroli kemudian dilanjutkan hingga akhirnya polisi mendapati tiga pemuda lain di wilayah Senen. Ketiga pemuda ini juga kedapatan membawa sajam.

“Tim Patroli Perintis mencegah dan mengamankan tiga remaja yang hendak melakukan tawuran di wilayah Senen pada 12 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB,” ungkap keterangan itu.