Kasus Bayi yang Tertukar, Polisi Selidiki dan Bantu Mediasi

BOGOR - Polisi masih menyelidiki dan bantu mediasi terkait kasus dugaan bayi yang tertukar yang dialami warga Ciseeng, Kabupaten Bogor. Pihak rumah sakit, berikut pihak terduga pasien lain akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Kami akan melakukan klarifikasi atau interogasi kepada pihak-pihak terkait peristiwa ini. Mulai rumah sakit, pihak diduga bayinya tertukar," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro kepada wartawan, Jumat 11 Agustus 2023.

Kasus tersebut akan terus berkembang sehingga akan terlihat fakta terbaru seperti seperti apa. Polisi, pun melakukan audiensi dengan keluarga pelapor Siti Mauliah yang didampingi kuasa hukumnya.

"Karena orang-orang tersebut yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Laporannya bentuk pengaduan. Masih didalami ada pidananya atau tidak," ungkap Yohanes.

Kasus bayitertukar baru dilaporkan setelah setahun lamanya karena belum ada hasil yang diinginkan oleh pelapor. Terlebih, keluarga pasien B, yang diduga bayi pelapor berada enggan melakukan tes DNA.

"Sang anak hingga saat ini sang ibu masih merawat dengan baik seperti anaknya sendiri. Karena bagaimanapun itu adalah anak manusia. Kami sampaikan terimakasih kepada sang ibu masih mau merawat sang bayi dengan kasih sayang," tuturnya.