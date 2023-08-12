Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Bunuh Ibu dan Bacok Ayah di Depok, Mengaku Tak Bisa Menahan Rasa Jengkel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |10:45 WIB
Anak Bunuh Ibu dan Bacok Ayah di Depok, Mengaku Tak Bisa Menahan Rasa Jengkel
Pemuda bunuh ibu dan bacok ayah di Depok mengaku tak bisa menahan rasa jengkelnya. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Pria berinisial RAR (23) tega menusuk ibu kandungnya sendiri SW (43) hingga tewas dan membacok ayahnya AM (49) dengan golok hingga terluka parah di Kelurahan Sukamaju Baru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 

RAR mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya yang membuat sang ibu meninggal dunia.

BACA JUGA:

Motif Anak Bunuh Ibunya di Depok, Sakit Hati Dimarahi Sejak Masih Kecil 

“Terutama pada ibu saya, saya sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan kepada ibu saya,” kata RAR di Polsek Cimanggis, Depok, Jumat (11/8/2023) malam.

Tak hanya kepada ibu, RAR turut menyampaikan permohonan maaf kepada sang ayah. Ia mengaku tak bisa membendung emosi dan rasa jengkelnya.

“Lalu kepada ayah saya, saya juga minta maaf, maafkan saya, saya tidak bisa membendung emosi saya, saya tidak bisa menahan rasa jengkel saya,” ujarnya.

RAR juga mengaku sakit hati atas perkataan kedua orang tuanya itu. Ia mengaku telah menaruh kebencian setiap harinya kepada kedua orang tuanya itu. Kendati begitu, ia mengaku menyesal telah melakukan perbuatan keji tersebut.

“Iya saya atas kejadian ini saya menaruh sakit hati, saya menaruh kebencian yang saya setiap harinya menangis tapi harus pura-pura kuat. Tapi saya tetap menyesal atas kejadian yang sudah saya lakukan,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement