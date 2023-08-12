Anak Bunuh Ibu dan Bacok Ayah di Depok, Mengaku Tak Bisa Menahan Rasa Jengkel

Pemuda bunuh ibu dan bacok ayah di Depok mengaku tak bisa menahan rasa jengkelnya. (Foto: Ilustrasi/Okezone)

DEPOK - Pria berinisial RAR (23) tega menusuk ibu kandungnya sendiri SW (43) hingga tewas dan membacok ayahnya AM (49) dengan golok hingga terluka parah di Kelurahan Sukamaju Baru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

RAR mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya yang membuat sang ibu meninggal dunia.

“Terutama pada ibu saya, saya sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan kepada ibu saya,” kata RAR di Polsek Cimanggis, Depok, Jumat (11/8/2023) malam.

Tak hanya kepada ibu, RAR turut menyampaikan permohonan maaf kepada sang ayah. Ia mengaku tak bisa membendung emosi dan rasa jengkelnya.

“Lalu kepada ayah saya, saya juga minta maaf, maafkan saya, saya tidak bisa membendung emosi saya, saya tidak bisa menahan rasa jengkel saya,” ujarnya.

RAR juga mengaku sakit hati atas perkataan kedua orang tuanya itu. Ia mengaku telah menaruh kebencian setiap harinya kepada kedua orang tuanya itu. Kendati begitu, ia mengaku menyesal telah melakukan perbuatan keji tersebut.

“Iya saya atas kejadian ini saya menaruh sakit hati, saya menaruh kebencian yang saya setiap harinya menangis tapi harus pura-pura kuat. Tapi saya tetap menyesal atas kejadian yang sudah saya lakukan,” jelas dia.