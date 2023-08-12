Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Edukasi Siswa Sekolah di Jakut dengan Kampanye "Ayo Menabung Dengan Sampah"

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:47 WIB
Pemprov DKI Edukasi Siswa Sekolah di Jakut dengan Kampanye
Kampanye Ayo Menabung dengan Sampah di DKI Jakarta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pencanangan Program Satu Rekening Satu Pelajar OJK (Kejar OJK) di SMPN 270, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sebanyak 44 sekolah Adiwiyata se-Jakarta Utara diberikan edukasi menabung melalui program 'Ayo Menabung Dengan Sampah'. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, sampah menjadi sebuah permasalahan yang selalu mendapat perhatian.

Dengan adanya program 'Ayo Menabung Dengan Sampah' ini, pihaknya berharap dapat menangani masalah sampah.

 BACA JUGA:

"Permasalahan sampah di Jakarta merupakan isu prioritas yang memang harus segera ditangani dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi warga Provinsi DKI Jakarta," kata Ali saat dikonfirmasi pada Sabtu (12/8/2023).

Ali menerangkan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak termasuk guru dan peserta didik ini bertanggungjawab terhadap penanganan sampah.

"Melalui program 'Ayo Menabung Dengan Sampah' ini semoga tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman serta menjadi aktivitas sekaligus edukasi menabung untuk para siswa," Ungkap Ali.

"Sehingga dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitar termasuk di lingkungan dimana siswa tinggal dapat mempraktekan bagaimana cara mengelola sampah dengan baik," Sambungnya.

