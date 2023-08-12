Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pergoki Remaja Hendak Tawuran, Lari Kocar-kacir hingga ke Kuburan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:55 WIB
Polisi Pergoki Remaja Hendak Tawuran, Lari Kocar-kacir hingga ke Kuburan
Polisi tangkap belasan remaja diduga hendak tawuran di Bogor. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 12 pelajar di Jalan Raya Narogong, Cileungsi, Kabupaten Bogor diamankan polisi karena kedapatan hendak tawuran.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukuk 03.00 WIB. Berawal dari informasi adanya para pelajar yang akan tawuran di wilayah perbatasan dengan Klapanunggal.

 BACA JUGA:

"Selanjutnya piket unit Samapta bersama Tim Musang melakukan penyisiran," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Sabtu (12/8/2023).

Akhirnya, ditemukan pelajar yang sedang berkumpul. Melihat kedatangan petugas, mereka kocar-kacir melarikan diri ke makam hingga pemukiman.

BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kenakalan Remaja bogor Tawuran
Telusuri berita news lainnya
