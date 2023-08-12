Kebakaran Rumah Semi Permanen di Kapuk Muara, 20 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Pengasinan RT 09, RW 11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah rumah semi permanen terbakar pada Sabtu (12/8/2023) siang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kobaran api telah menyelimuti sejumlah bangunan rumah milik warga. Kepulan asap yang besar membuat seluruh warga menjadi panik.

Dalam peristiwa ini, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (Sudin Gulkarmat) mengerahkan 20 unit pemadam dibantu oleh warga untuk memadamkan api.

Salah satu warga setempat Budiman (55) mengatakan bahwa kebakaran ini bermula dari salah satu rumah warga, tidak lama kemudian api langsung merembet ke sejumlah rumah yang ada di sekitar.

"Saya tidak tahu persis, tapi tadi pas dengar suara api saya keluar dan lihat api dari rumah itu, terus tiba-tiba api besar dan menyebar kesemuanya,' Ungkap Budiman di lokasi.