Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Kapuk Muara, 20 Mobil Damkar Dikerahkan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |12:27 WIB
Kebakaran Rumah Semi Permanen di Kapuk Muara, 20 Mobil Damkar Dikerahkan
Kebakaran rumah semi permanen terjadi di Penjaringan. (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Pengasinan RT 09, RW 11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah rumah semi permanen terbakar pada Sabtu (12/8/2023) siang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kobaran api telah menyelimuti sejumlah bangunan rumah milik warga. Kepulan asap yang besar membuat seluruh warga menjadi panik. 

 BACA JUGA:

Dalam peristiwa ini, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (Sudin Gulkarmat) mengerahkan 20 unit pemadam dibantu oleh warga untuk memadamkan api. 

Salah satu warga setempat Budiman (55) mengatakan bahwa kebakaran ini bermula dari salah satu rumah warga, tidak lama kemudian api langsung merembet ke sejumlah rumah yang ada di sekitar. 

 BACA JUGA:

"Saya tidak tahu persis, tapi tadi pas dengar suara api saya keluar dan lihat api dari rumah itu, terus tiba-tiba api besar dan menyebar kesemuanya,' Ungkap Budiman di lokasi. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement