Polisi Ringkus 12 Remaja di Bekasi Tenteng Celurit dan Stik Golf Hendak Tawuran

BEKASI - Polisi berhasil meringkus sebanyak 12 remaja di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi. Remaja tersebut diduga hendak melakukan tawuran.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari menjelaskan, belasan remaja tersebut diringkus pada Sabtu (12/8/2023) dini hari. Saat itu polisi yang tengah melakukan patroli rutin melihat remaja berkumpul.

“Tim Patroli Perintis mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok remaja yang membawa senjata tajam dan berkumpul,” ungkap Erna saat dikonfirmasi, Sabtu (12/8/2023).

