HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tak Tahan Ketua RW di Pluit Terkait Pelecehan Pegawai Kelurahan, Ini Alasannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:12 WIB
Polisi Tak Tahan Ketua RW di Pluit Terkait Pelecehan Pegawai Kelurahan, Ini Alasannya
Ilustrasi pelecehan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polisi menetapkan Ketua RW 06 di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara berinisial ST (72) sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap pegawai kelurahan, wanita berinisial RI. Namun, polisi tidak melakukan penahanan terhadap ST.

Kepala Unit (Kanit) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Utara, AKP Marotul Aeni mengakui kalau ST tidak ditahan meski sudah berstatus tersangka.

"Jadi, kami tidak melakukan penahanan, penangkapan juga tidak (terhadap tersangka). Makanya, kami hanya melakukan pemanggilan saja terhadap tersangka," kata Aeni, dikutip Sabtu (12/8/2023).

Aeni tak menjelaskan detail penetapan tersangka Ketua RW ini. Yang pasti, ST ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2023 lalu.

"Saya lupa tanggalnya (penetapan tersangka), tapi bulan kemarin. Kemarin kita agak lama karena kan kita harus.....Kasus TPKS ini kan undang-undangnya baru, baru Mei 2022, baru ada UU," ujarnya.

Ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara juga menjadi alasan polisi tidak melakukan penahanan terhadap ST. "Jadi, yang bisa dilakukan penahanan itu kan kalau ancaman hukumannya lima tahun ke atas dan ditambah pasal-pasal pengecualian," katanya.

Sebagai informasi, kasus ini bermula pada Juni 2022 saat RI menerima telepon dari ST pada pukul 10.00 WIB. Dalam perbincangkan mereka, ST diduga selalu mengarahkan pembicaraan yang bersifat seksual.

